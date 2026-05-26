Recasens, nombrado nuevo consejero delegado de Indra en sustitución de De Los Mozos

Archivo - Josep María Recasens, nombrado CEO de Indra - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Josep María Recasens ha sido nombrado nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos, tal y como ha informado la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Primero será nombrado consejero ejecutivo y, posteriormente, consejero delegado de Indra.

Por su parte, De los Mozos abandonará el cargo este mismo martes, a pesar de que la empresa comunicó en un principio que continuaría hasta el próximo 30 de junio, cuando cumplía su mandato y debía ser reelegido por la junta de accionistas que se celebra ese día.

El consejo de administración de Indra ha dejado constancia de la "valiosa contribución" de De los Mozos en el diseño e implementación del plan estratégico 'Leading the Future'.

Recasens, cuya trayectoria profesional ha estado ligada desde el principio al mundo del motor, era, desde noviembre del pasado año director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas a nivel mundial del Grupo Renault, cargo que se sumaba al de director general de Grupo Renault Iberia y consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault.

El nuevo máximo ejecutivo de la firma de tecnología y defensa es, aunque afincado en París, natural de Girona, y llega a este nuevo puesto con 50 años.

Es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Girona y cuenta con un Máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y un MBA por Esade, empezando su carrera laboral en 2002.

En junio de 2021 se unió a Renault Group como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, contribuyendo al desarrollo de alianzas estratégicas, para, en enero de 2023 ser nombrado presidente y director general de Renault Group Iberia.

Recasens era además presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), donde ha liderado iniciativas para impulsar la transformación del sector hacia una movilidad más sostenible y digitalizada.

Asumió este cargo en julio de 2024 por un plazo de dos años, en sustitución de Wayne Griffiths, exconsejero delegado de Seat y Cupra.

Desde el 1 de abril de 2025 ocupaba el cargo de CEO de Ampere, sucediendo a Luca de Meo, quien lideró la empresa desde su creación en noviembre de 2023.

El nuevo CEO de Indra comparte la misma trayectoria profesional que su antecesor, José Vicente de los Mozos, quien igualmente provenía del ámbito automovilístico, y, en concreto, de Renault también.

De esta manera se confirma el interés del Ejecutivo por los perfiles que tienen vinculación directa con el sector del motor, en línea con la posibilidad de que se den ciertas convergencias entre los sectores industriales de motor y defensa, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector de la defensa.

El catalán llega en un momento crucial para la multinacional, en el que tendrá que afrontar el reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).