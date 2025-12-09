Los retrasos aéreos en Europa se duplican en la última década, pese a aumentar solo un 6,7% los vuelos

Archivo - Torre de control. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los retrasos en el control del tráfico aéreo (ATC) en Europa se han duplicado (+114%) en la última década, entre 2015 y 2024, según un reciente análisis de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que excluye las demoras causadas por condiciones meteorológicas adversas y huelgas.

Las limitaciones de capacidad y la escasez de personal son la causa de la mayoría de estos retrasos, problemas conocidos desde hace tiempo, ha denunciado la entidad, pero que "no se han mitigado adecuadamente", especialmente en Francia y Alemania.

"Se prometió a las aerolíneas y a los viajeros un Cielo Único Europeo que reduciría los retrasos y el consumo de combustible mediante una navegación y rutas más eficientes. En cambio, los pasajeros han visto los retrasos más del doble", ha criticado su director general, Willie Walsh.

Asimismo, pese a una "pequeña mejora" prevista para 2025 tras un "pésimo" 2024, ha afirmado que este hecho no modifica el deterioro de la última década: "Ahora estamos viendo las consecuencias de la incapacidad de Europa para controlar el tráfico aéreo".

Así, en 2024, las demoras alcanzaron los 30,4 millones de minutos, produciéndose el 38% de los retrasos durante los meses de julio y agosto, en plena temporada alta de de verano.

Finalmente, entre 2015 y octubre de 2025 se retrasaron 7,2 millones de vuelos, de los cuales 6,4 millones se retrasaron 30 minutos o menos y 700.000 se retrasaron al menos 30 minutos.