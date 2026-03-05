Ryanair critica que el "fallido sistema" de tasas de Aena frena su crecimiento en Catalunya

Archivo - Avión de Ryanair - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Ryanair ha presentado este jueves su programación de verano 2026 para Catalunya, marcada por lo que la compañía califica como un "fallido sistema" de tasas de Aena, que a su parecer repercute en su actividad en el territorio.

Según ha informado en un comunicado, el actual sistema de tasas ha provocado este verano un crecimiento "modesto" en Barcelona, del 2%, y Reus (Tarragona), del 6%, y una caída de capacidad en el aeropuerto de Girona por primera vez desde el periodo prepandemia.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha criticado que Aena "sigue llenando sus bolsillos mientras vacía aeropuertos regionales", y ha señalado que, pese a tener planes para colocar un quinto avión en Girona y abrir una nueva base en Reus, la falta de incentivos y el aumento de costes bloquean estas inversiones.

En el caso de Girona, la aerolínea operará 34 rutas y 160 vuelos semanales, incluyendo una nueva conexión con Bucarest, aunque la compañía lamenta que la capacidad descenderá este verano debido a la "determinación de Aena de dejar a las regiones de lado".

ESTACIONALIDAD

Por su parte, el aeropuerto de Reus contará con 12 rutas y 70 vuelos semanales, un crecimiento que Ryanair ha tildado de "limitado" (+6%), alegando que las tarifas poco competitivas impiden abordar la estacionalidad de la Costa Daurada y estimular el tráfico en temporada baja, a su juicio.

En el Aeropuerto de Barcelona, la aerolínea operará 62 rutas, con una nueva conexión diaria a Bratislava y un aumento de frecuencias en 22 destinos ya existentes, como Oporto, Milán o Mánchester, lo que supone un incremento del 2% en la capacidad, un ritmo que la compañía define como "moderado".