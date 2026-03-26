Samsung, Huawei y LG lideran el ranking mundial de solicitantes de patentes europeas en 2025, según la OEP

Ranking Top 50 solicitantes de patentes tecnológicas 2025. - LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP)

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía surcoreana Samsung se ha consolidado como el mayor solicitante mundial de patentes europeas en 2025, tras presentar 5.337 solicitudes, según el informe 'Technology Dashboard 2025' publicado por la Oficina Europea de Patentes (OEP). El podio global lo completan la china Huawei, con 4.744 peticiones, y la también surcoreana LG, con 4.464.

El ejercicio de 2025 ha marcado un hito histórico para la OEP al superarse, por primera vez, la barrera de las 200.000 solicitudes anuales (201.974), lo que supone un incremento del 1,4% respecto al año anterior.

En este contexto de crecimiento, Nokia se ha convertido en la gran protagonista del ranking al irrumpir en la quinta posición mundial con 2.242 solicitudes y registrar un crecimiento interanual del 89,4%, el más destacado entre los líderes tecnológicos.

La firma finlandesa ha desplazado a RTX del "top 5 global", reforzando la presencia europea en un ecosistema innovador donde la competencia internacional es "cada vez más globalizada y disputada". Por delante de Nokia se sitúa la estadounidense Qualcomm, que ocupa la cuarta plaza con 2.939 solicitudes pese a un ligero descenso del 2,5%, y la alemana Siemens ha acabado en sexta posición, con 1.653 peticiones (-9,3%).

EQUILIBRIO DE FUERZAS EN EL 'TOP 10'

La clasificación de este año muestra un reparto equitativo de fuerzas entre las principales potencias tecnológicas. En el 'top 10' mundial figuran cuatro compañías con sede en países miembros de la OEP (Nokia, Siemens, Ericsson y BASF), dos de Corea del Sur (Samsung y LG), dos de Estados Unidos (Qualcomm y Microsoft) y dos de China (Huawei y CATL).

No obstante, el ranking refleja cierta presión sobre actores industriales europeos históricos. Mientras Microsoft escala a la novena posición con un crecimiento del 20,5% (1.363 solicitudes) y la china CATL cierra la tabla de los diez primeros con un aumento del 12,2%, firmas como Ericsson (séptima) y BASF (octava) han registrado descensos del 3% y del 14,2%, respectivamente.

DIVERSIDAD SECTORIAL

Desde la OEP destacan que la clasificación ampliada hasta los 50 mayores solicitantes muestra la "amplitud sectorial" de la innovación que llega a Europa. Junto a los gigantes de las telecomunicaciones y el software, aparecen empresas de sectores tradicionales en plena transformación tecnológica como Philips, Robert Bosch, Sony, Toyota, Airbus o Hyundai Motor.

Esta diversidad confirma, según el organismo, que la patente europea se mantiene como un "indicador clave no solo de la innovación digital, sino también de la evolución de industrias" como la farmacéutica, la automovilística y la de bienes de consumo en el mercado comunitario.