Beatriz Corredor y la CNMC comparecen hoy en la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón

Archivo - La presidenta del Redeia, Beatriz Corredor (i), comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, comparecerán este lunes, 18 de mayo, en la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón del pasado 28 de abril de 2025.

Será la segunda convocatoria de esta comisión en la Cámara Baja desde que echara andar hace un mes con la comparecencia de los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola y Naturgy, que se mostraron críticos con la gestión de Red Eléctrica durante el apagón de 2025 y con el informe que el panel de expertos europeos ha realizado sobre el suceso, precisamente porque el operador eléctrico forma parte de dicho panel y ven un conflicto de interés.

Ahora será el turno de Corredor y de Prieto en la comisión, donde se enfrentarán a un formato de interrogatorio en el que los grupos parlamentarios harán las preguntas que consideren oportunas para esclarecer las causas que provocaron el cero energético de 2025.

YA ESTUVIERON EN EL SENADO

La presidenta de Redeia y la directora de la CNMC ya acudieron a una comisión de investigación homóloga en el Senado que impulsó el PP gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta y que concluyó el pasado abril.

Una vez concluida, la comisión responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez sobre lo ocurrido; y en concreto a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; y a la CNMC.

La segunda convocatoria de la comisión de investigación en el Congreso ocurrirá una semana después de que el Senado, con los votos de PP, Vox y UPN, haya reprobado a Sara Aagesen por considerar que su gestión del apagón fue "nula".