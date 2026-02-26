San José gana 41 millones en 2025, un 26% más, y anuncia un dividendo de 0,18 euros

Archivo - Cartel de Grupo San José - GRUPO SAN JOSÉ - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo San José obtuvo un beneficio de 41 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior, al mismo tiempo que ha anunciado el pago de un dividendo de 0,18 euros el próximo 21 de mayo.

El importe neto de la cifra de negocios de la constructora alcanzó los 1.588 millones de euros, un 1,9% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 89 millones, un 20% más, resultando en un margen de rentabilidad del 5,6%, frente al 4,8% anterior.

La principal actividad de Grupo San José es la de construcción, representando el 91,6% del total de su cifra de negocios, y supone el 83% del total de la cartera del grupo, que ascendía a 31 de diciembre de 2025 a 3.631 millones, un 14% superior.

El resto de actividades con la de concesiones y servicios, que facturó 78 millones, un 1,9% menos; Energía, que concentró otros 10,7 millones, un 5,4% más; e Inmobiliario y desarrollos urbanísticos, con otros 6,5 millones, un 14% menos.

El mercado nacional representa el 80% del total de ingresos del grupo, mientras que la facturación obtenida en mercados internacionales asciende a 311,6 millones de euros y supone el 20% del total de ingresos en el período.

La posición neta de tesorería se situaba en una caja positiva por importe de 504 millones de euros, un 35% más que en 2024.

DIVIDENDO Y NUEVOS NOMBRAMIENTOS

La compañía ha convocado una junta de accionistas para el 16 de abril a las 12.00 horas en Madrid, en la que aprobará un dividendo de 0,18 euros que se entregará el 21 de mayo y cuya última fecha de cotización para recibirlo será el 18 de ese mismo mes.

Por otra parte, se someterá a votación el nombramiento de Miguel Laserna Niño y Fernando Calbacho Losada como consejeros independientes; la reeleción del presidente y consejero delegado, Jacinto Rey González, del vicepresidente, Jacinto Rey Laredo, y del vicepresidente segundo, Javier Rey Laredo, como consejeros ejecutivos; y de Altina Sebastián González como consejera 'otra externa'.

En 2025, Jacinto Rey González percibió una remuneración de 1 millón de euros, un 0,6% menos que el año anterior; Jacinto Rey Laredo, de 846.000 euros, un 4% más; y Javier Rey Laredo, de 813.000 euros, un 11,5% más, según consta en el informe de retribuciones.