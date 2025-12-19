El sector del dulce afronta con optimismo esta Navidad donde prevé un crecimiento en la facturación del 4%

Escaparate de turrones y productos navideños en Casa Mira - EUROPA PRESS

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del dulce afronta con optimismo la inminente campaña de Navidad, donde estima un crecimiento de la facturación que ronde entre el 3% y el 4%, en línea con la evolución registrada el año anterior, pese a haber experimentado un ejercicio marcado por la contención del gasto, según informa la Asociación Española del Dulce (Produlce).

"Las previsiones apuntan a que la campaña 2025 mantendrá una evolución positiva, en línea con el crecimiento del año anterior. Esto refleja la capacidad del sector para adaptarse y seguir siendo un referente en el consumo navideño", ha asegurado el secretario general de Produlce, Rubén Moreno.

El Informe Anual Produlce 2024 muestra que la categoría de turrones y mazapanes cerró el pasado año con una facturación de 361 millones de euros (+3,7%) y un consumo nacional de 290 millones de euros (+4,2%), representando aproximadamente el 80% del total.

Produlce ha destacado que esta categoría sigue constituyendo un activo cultural y gastronómico, con materias primas mayoritariamente nacionales, un tejido empresarial especializado y un saber hacer que se mantiene como elemento diferenciador, especialmente en los mercados internacionales.

"Los turrones y mazapanes son una costumbre profundamente arraigada en nuestro país. Más allá del contexto económico, representan un símbolo de celebración, unión y calidad", ha reiterado Moreno.

Además, esta campaña de Navidad confirma la capacidad del sector para combinar tradición y modernidad mediante nuevos sabores, formatos y propuestas adaptadas a las preferencias actuales del consumidor. Esta estrategia refuerza tanto el atractivo de la categoría en el mercado interno, como su proyección internacional, sabiendo ofrecer, paradójicamente, tradición e innovación, en lo que se consolida cada año como un caso de éxito.

Según Moreno, la innovación en la industria del dulce muestra cómo la oferta "evoluciona hacia modelos más versátiles y equilibrados", con productos con menos azúcar, opciones 'plant-based', o elaborados con ingredientes de origen sostenible. Además, las empresas apuestan por la generación de sinergias con la alta gastronomía, así como formatos adaptados al nuevo consumidor y sus hábitos de vida.

DESESTACIONALIZAR EL CONSUMO DE ESTOS DULCES

Aunque cerca del 80% del consumo de productos navideños continúa concentrándose en las semanas previas a la festividad, el sector vislumbra un cambio en los hábitos de compra.

Así, la diversificación de formatos, la mayor presencia en retail y la evolución de las preferencias del consumidor están favoreciendo una extensión gradual del consumo más allá de diciembre.

"Observamos cómo los turrones, mazapanes y otros dulces tradicionales empiezan a tener cabida en momentos distintos a la campaña navideña. La innovación y la adaptación de la oferta permiten que estos productos se disfruten durante todo el año, lo que abre nuevas oportunidades para la industria", ha subrayado Rubén Moreno.