Sener firma un acuerdo marco con FMV para el suministro de 'target' drones a Suecia. - SENER

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sener ha firmado un acuerdo marco con FMV, el organismo público sueco responsable de las adquisiciones para sus Fuerzas Armadas, para el suministro de 'target' drones destinados al campo de tiro de Vidsel (Suecia), según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

El acuerdo, adjudicado mediante licitación pública, incluye un primer contrato basado en el suministro de unidades MOAI, cuya entrega está prevista para finales de año.

Asimismo, el acuerdo contempla el suministro de unidades ALBA y Scrab III, así como la formación necesaria para capacitar al personal sueco encargado de su operación.

Además, esto confirma la confianza de organismos públicos de referencia en las soluciones tecnológicas desarrolladas por Sener para aplicaciones de entrenamiento avanzado, ensayo y evaluación de capacidades de defensa.

Por su parte, el director general de Defensa en Sener, Rafael Orbe, ha agradecido a FMV la confianza y, ha asegurado que este acuerdo refuerza su presencia en el mercado europeo de defensa, confirmando la capacidad de sus soluciones de 'target' drones para responder a necesidades operativas exigentes.