Shein abre un nuevo almacén logístico en Reino Unido e incorpora 450 nuevos puestos de trabajo

Archivo - Dos personas sujetan dos bolsas de Shein después de entrar a la primera tienda física de SHEIN en Madrid, a 2 de junio de 2022, en Madrid (España). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda 'online' china Shein ha inaugurado un nuevo almacén logístico en Reino Unido de 35.000 metros cuadrados, que ha impulsado la creación de 450 puestos de trabajo, lo que supone alcanzar un total de 1.000 empleos respaldados por Shein en el sector logístico del país británico.

En concreto, la instalación se ubica en la ciudad de Cannock, en la región inglesa de Midlands, y supone una importante ampliación de la red de distribución de la compañía en Reino Unido, reforzando aún más el compromiso de Shein con el apoyo a las comunidades locales y el crecimiento económico.

Gracias a esta apertura, la región de Mindlands se consolida como hub logístico estratégico, en un momento en el que la compañía continúa escalando su negocio en el país, siendo esta la última gran inversión de Shein en el país tras la apertura de tres oficinas en Londres y una nueva oficina en Manchester.

La planta logística ya se encuentra operativa, siendo ya el tercer almacén de la empresa en el campus de Cannock, donde la superficie alcanza ya más de 60.000 metros cuadrados. Shein ha incorporado tecnología de automatización avanzada de última generación, incluidos sistemas robotizados de preparación de pedidos y líneas de clasificación automatizadas, diseñados para mejorar la eficiencia operativa.

"Esta inversión refuerza nuestro compromiso de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y partners del marketplace en Reino Unido. Esta instalación mejora nuestra capacidad para ofrecer un servicio más rápido y fiable, al tiempo que apoya el desarrollo económico local mediante la creación de empleo y la colaboración con empresas de la región", ha señalado el director de Asuntos Corporativos de Shein en Europa, Martin Reidy.

Igualmente, la firma china ha anunciado una nueva gama de servicios localizados para vendedores de Reino Unido a través de su marketplace. Shein Marketplace, lanzado en 2024, permite llegar a más de 100 millones de clientes en Europa y actualmente cuenta con alrededor de 3.000 vendedores británicos en activo.

Asimismo, Shein continúa con el desarrollo de su nuevo gran hub logístico para comercio electrónico en Breslavia, Polonia, que se sitúa como su principal centro de distribución europeo. La compañía estima que esta instalación alcanzará una superficie de 740.000 metros cuadrados.