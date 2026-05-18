Shein adquiere la marca de ropa estadounidense Everlane, valorada en 86 millones

Archivo - Bolsa de Shein. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda 'online' china Shein ha comprado la marca de ropa estadounidense Everlane, conocida por su estrategia de venta directa a los clientes, en una operación que valora a la compañía norteamericana en 100 millones de dólares (86 millones de euros), según informan diversos medios, entre ellos 'Puck News' y 'The Information'.

El consejo de administración de Everlane dio el visto bueno a la transacción este sábado, fijando el ya citado precio, el cual se encuentra muy por debajo de la valoración que la firma alcanzó hace años con el auge del comercio electrónico.

Así, en una nota a los accionistas, recogida por 'Puck News', se informó este domingo que los accionistas comunes no recibirán ningún pago por la operación.

Los ejecutivos de Everlane, con sede en San Francisco, se encontraban en búsqueda de un inversor que pudiera ayudar a saldar la deuda de 90 millones de dólares (77,36 millones de euros). En esta línea, L Catterton, fondo de inversión del grupo francés Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y propietario de Everlane, se mostró dispuesto hace meses tanto de vender la marca de ropa como de aumentar su inversión en caso de aliarse con otro inversor.

Finalmente, el gigante del comercio minorista asiático se ha hecho con esta compañía cuyos principios fundacionales se basan en vender productos de alta sostenibilidad y la "transparencia radical", según la que informaban de los costes de producción de las prendas de ropa y mantenían un modelo de negocio de venta directa.

Otras 'startups' estadounidenses centradas en el comercio online de ropa también han iniciado nuevos caminos debido a los cambios en las tendencia de la moda y en la publicidad digital. El fabricante de zapatillas Allbirds anunció hace un mes la reconversión de su negocio hacia el campo de la IA.