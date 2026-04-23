Siemens Energy estima beneficios de 835 millones en el segundo trimestre fiscal

Archivo - Siemens Energy. - Frank Rumpenhorst/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Siemens Energy ha anunciado unos resultados preliminares del segundo trimestre con un beneficio neto de 835 millones de euros tras un incremento de los pedidos y los ingresos.

En este sentido, según a los resultados preliminares del segundo trimestre, los pedidos alcanzaron los 17.749 millones de euros, lo que supone un incremento del 29,5% respecto a hace doces meses y los ingresos se situaron en 10.294 millones de euros, un 8,9% más.

La compañía prevé un crecimiento de los ingresos comparables de entre el 14% y el 16% en 2026, por encima del rango anterior de entre el 11% y el 13%. Asimismo, ha situado su previsión de margen de beneficio antes de partidas especiales entre el 10% y el 12%.

En cuanto al beneficio neto, la firma prevé alcanzar los 4.000 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre antes de impuestos se situará en unos 8.000 millones de euros.

En su división de servicios de gas, la facturación marcó los 3.478 millones de euros, un 15% más; en el negocio de tecnologías red se incrementó en un 12,3%, hasta los 3.478 millones de euros, y en transformación de la industria, los ingresos se elevaron hasta los 1.422 millones de euros, un 5,4% más.

De su lado, Siemenes Gamesa alcanzó una facturación de 2.526 millones de euros, lo que supone elevar en un 0,4% el resultado obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía publicará los resultados de su segundo trimestre el próximo 12 de mayo.