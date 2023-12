SIX prevé pérdidas superiores a 1.000 millones de euros para este año, pero mejorará Ebitda e ingresos

Archivo - Edificio de Six Group

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

SIX, operador de las Bolsas suiza y española, prevé registrar este año pérdidas netas de entre 1.000 y 1.100 millones de francos suizos (de 1.055 a 1.160 millones de euros), aunque estima que su resultado bruto de explotación (Ebitda) presentará un "fuerte crecimiento" por la diversificación de su modelo de negocio.

Según ha explicado este jueves el grupo en un comunicado, su resultado neto de 2023 se verá afectado por "importantes ajustes de valoración no dinerarios", en particular por su participación en Worldline.

Así, como consecuencia de la caída del precio de las acciones de Worldline, SIX reconocerá en el cuarto trimestre de este año un ajuste de valoración no dinerario de aproximadamente 860 millones de francos suizos respecto a su participación del 10,5% en el proveedor europeo de pagos.

"La participación en Worldline es una inversión estratégica para SIX, siendo Worldline un socio clave en su oferta de pagos, en particular para los bancos suizos", ha subrayado el operador bursátil, que ha indicado que en 2018, la venta de SIX Payment Services a Worldline originó al grupo un impacto único positivo de 2.700 millones de francos suizos (2.846 millones de euros).

Además, como resultado del aumento de los tipos de interés y de los menores volúmenes de negociación en España y en Europa, SIX reconocerá en el cuarto trimestre una corrección valorativa no dineraria de aproximadamente 340 millones de francos suizos (358,5 millones) relativa a un deterioro del fondo de comercio atribuido al grupo BME.

"BME contribuye significativamente al éxito operativo y financiero de SIX y sigue siendo fundamental para la estrategia de crecimiento y la posición competitiva del grupo", ha añadido el operador.

MEJORA DE LOS INGRESOS DEL 3% Y DIVIDENDO SUPERIOR AL DE 2022

En cuanto a los ingresos, SIX prevé un crecimiento de los mismos de aproximadamente un 3% a divisas constantes para el conjunto del ejercicio 2023 y espera que la rentabilidad a nivel de Ebitda aumente un 6%-7% a divisas constantes.

El operador bursátil ha precisado que las correcciones valorativas anunciadas "no afectarán a la fuerte generación de flujo de caja libre en 2023 y a la posición de capital de SIX, que seguirá siendo sólida".

El ratio de fondos propios de la empresa previsto a finales de año después de los ajustes de valoración se mantendrá por encima del 60%, con un apalancamiento neto de aproximadamente 1,5 veces el Ebitda.

Para el ejercicio 2023, el consejo de administración de SIX prevé proponer un dividendo ligeramente superior a los 5,10 francos suizos por acción (5,37 euros por título) del ejercicio 2022.

El grupo anunciará sus resultados anuales de 2023 el próximo 13 de marzo.