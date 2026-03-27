Soltec vuelve a beneficios en 2025, con 12,4 millones de euros, tras la entrada de DVC Partners en su capital

Archivo - Paneles solares de Soltec - DANI CANGA/SOLTEC - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soltec ha dejado atrás las pérdidas de más de 200 millones de euros que registró en 2024 al obtener en 2025 un beneficio neto de 12,4 millones de euros tras culminar con éxito su reestructuración financiera y dar entrada en su capital a DVC Partners como accionista mayoritario, ha informado la empresa en un comunicado.

La compañía alcanzó unos ingresos totales de 81 millones de euros, frente a los más de 320 millones de euros de 2024, con el negocio de seguidores solares como principal motor de crecimiento, al aglutinar el 78% de las ventas. Más del 60% de los ingresos de la compañía provienen de mercados internacionales como Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y México.

Durante 2025, Soltec completó su reestructuración financiera global, fortaleciendo su balance. El proceso ha incluido quitas de deuda bancaria y comercial, con un impacto positivo cercano a los 126 millones de euros en el resultado financiero, así como la extensión de los vencimientos a medio y largo plazo. Las quitas se distribuyen en 68 millones de euros a entidades bancarias y 58 millones a proveedores.

Asimismo, la compañía ha asegurado una nueva línea de avales de aproximadamente 35 millones de euros, que le permitirá retomar la contratación de nuevos proyectos.

Adicionalmente, Soltec ha reforzado la liquidez y la viabilidad del negocio con la entrada de DVC Partners como accionista mayoritario en diciembre de 2025, con una aportación de 30 millones de euros vía capital y 15 millones adicionales mediante financiación, de los que en 2025 se desembolsaron 10 millones de euros.

"En conjunto, estas medidas han permitido reducir significativamente el endeudamiento y reforzar la estructura financiera de la compañía, marcando un punto de inflexión que se ha traducido en la vuelta a la cotización en el mercado a finales de diciembre de 2025", ha subrayado la empresa.

Las compañía, especializada en soluciones de energía solar fotovoltaica y en el diseño, fabricación e instalación de seguidores solares, registró en 2025 un resultado bruto de explotación negativo (Ebitda) de 30,7 millones de euros, según las cuentas remitidas por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Soltec ha explicado que este Ebitda negativo es consecuencia, principalmente, de la falta de disponibilidad de avales, que ha imposibilitado la firma de nuevos contratos de suministro de seguidores solares hasta la firma de la reestructuración en diciembre de 2025.

Los resultados de actividades continuadas de Soltec alcanzaron los 54,8 millones de euros gracias, principalmente, a las quitas realizadas en el marco del proceso de reestructuración, que ascienden a 126,9 millones de euros.

Por su parte, los resultados provenientes de actividades interrumpidas se situaron en -42,4 millones de euros tras decidir la compañía abandonar las líneas de negocio de servicios de construcción y de gestión y operación de activos fotovoltaicos para centrarse en su negocio de seguidores solares.