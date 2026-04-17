Spenger (MasOrange) defiende que la IA sin conectividad es "poco inteligente" y "muy artificial"

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el 27 de febrero el arranque del juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) en MasOrange ante las - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha animado a seguir apostando por España como un entorno de referencia para innovar y emprender y ha defendido que la inteligencia artificial (IA) sin conectividad es "poco inteligente" y "muy artificial".

Así se ha pronunciado Spenger al recibir el premio Forbes 'Best CEO 2025' de manos del consejero delegado de Endesa, José Bogas, en un encuentro que reunió a más de un centenar de líderes empresariales de diversos sectores, como energía, construcción, banca y alimentación, entre otros.

"La conectividad es la base de la IA, la nube o la robótica. Si no nos adaptamos al ritmo del cambio, otros países no nos van a esperar", ha destacado en su intervención.

Spenger ha encabezado el ranking anual de la revista Forbes, que reconoce a los 100 mejores CEOs de España. En concreto, el directivo ha sido distinguido principalmente por su capacidad para anticiparse a los cambios del mercado y liderar una de las operaciones más relevantes del sector tecnológico y de telecomunicaciones en Europa. "La IA sin conectividad es poco inteligente, es muy artificial", ha defendido.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para la compañía, que atraviesa una etapa clave de crecimiento y transformación, logros que han llevado a su CEO a alzarse con el galardón 'Best CEO 2025' otorgado por Forbes.

"Este reconocimiento es, sobre todo, un premio al equipo, a las miles de personas que hacen posible cada día lo que es hoy MasOrange", ha agradecido el directivo, poniendo en valor la evolución de la compañía.

Spenger también quiso dedicar unas palabras a sus socios, clientes y colaboradores. "Vivimos un momento clave en el que la conectividad es la base de todo, y donde la inteligencia artificial solo tiene sentido si está apoyada en redes de primer nivel", ha añadido.

Bajo su dirección, MasOrange ha intensificado su apuesta por la innovación, con cerca de 200 casos de uso de IA y una estrategia orientada tanto al desarrollo interno como a nuevos servicios digitales.

BRUSELAS AUTORIZA LA COMPRA DE MASORANGE POR ORANGE

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la compra total de MasOrange por parte del operador francés Orange, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La 'teleco' francesa informó el pasado mes de marzo de su intención de pedir a Bruselas el aval para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% que aún no controlaba de MasOrange --la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange--; con el objetivo de hacerse con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes.

El Ejecutivo comunitario ha dado su visto bueno tras comprobar que la operación no plantea problemas de competencia de acuerdo a las reglas de la Unión.