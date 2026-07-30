Técnicas Reunidas mantiene su beneficio en 59 millones hasta junio y aumenta su cartera un 7%

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto de 59 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, igualando el registrado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma de ingeniería española aumentó un 12% sus ventas en este periodo, hasta los 3.061 millones de euros, al tiempo que elevó su cartera un 7%, hasta los 13.938 millones de euros, tras adjudicarse nuevos contratos por valor de 5.873 millones de euros.

Por divisiones, las ventas del segmento Upstream & Refino alcanzaron los 792,4 millones de euros, un 235% más; la de Gas Natural, 1.758 millones (-13%); Petroquímica facturó 458 millones, un 15% más; y Tecnologías de bajas emisiones, 40 millones de euros, un 46% menos.

El resultado operativo (Ebit) bajó un 13%, hasta los 104 millones de euros, al verse penalizado por una provisión de 45 millones registrada en el primer trimestre del año relacionada con el conflicto en Oriente Medio, donde tiene una alta exposición.

Si se tiene en cuenta solo el Ebit del segundo trimestre, sin ese impacto, el alza es del 14% en comparación con el mismo periodo de 2025, al llegar a los 73 millones de euros, con un margen sobre ventas del 5%. Asimismo, eliminando esa provisión, el Ebitda subyacente del primer semestre sería de 149 millones, un 24% superior.

El presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, asegura que la provisión de 45 millones sigue siendo "adecuada", ya que los proyectos en Oriente Medio están regresando a condiciones operativas normales y los pagos de los clientes contínuan recibiéndose según lo previstou.

"A pesar de los desafíos experimentados en Oriente Medio, hemos logrado unos ingresos récord, una sólida rentabilidad y una fuerte generación de caja. Al mismo tiempo, hemos seguido asegurando proyectos estratégicos de gran relevancia que refuerzan nuestra estrategia de crecimiento a medio y largo plazo", añade.

La posición de caja neta a cierre de junio de 2026 ascendía a 343,8 millones de euros, frente a los 246,7 millones del año anterior, un 40% superior, sin incluir el préstamo de la SEPI. Si se incorporara dicho préstamo al cómputo del año anterior, la posición de caja neta habría bajado un 18,5%.