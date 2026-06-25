Telefónica activa llamadas gratuitas para facilitar comunicaciones en Venezuela tras doble terremoto

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2 --tanto líneas personales como profesionales--, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el noroeste del país, según ha informado la compañía.

Asimismo, desde 'eSIMFlag, brindará días de servicio gratuitos a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad desde su llegada al país y durante su estancia.

Telefónica ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Venezuela es el único mercado en Hispanoamérica en el que está presente la 'teleco' presidida por Marc Murtra, tras haber desinvertido en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y México como parte de su hoja de ruta.

El Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al "pueblo hermano venezolano" ante el seísmo registrado en Venezuela, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".