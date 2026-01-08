Telefónica dejará de cotizar en Wall Street en los próximos 10 días tras confirmar su planes a la SEC

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ('Securities and Exchange Comission', SEC) el formulario con el que confirma su decisión de dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York de forma voluntaria, por lo que, según los tiempos habituales en este tipo de procedimientos, en los próximos 10 días la teleco española abandonará Wall Street tras casi 40 años.

Con la presentación del formulario, según figura en los registros de la SEC consultados por Europa Pres, la compañía confirma el movimiento que inició el pasado 17 de diciembre para dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York, parqué en el que aterrizó el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en Wall Street.

En concreto, a mediados del mes pasado Telefónica anunció su intención de iniciar el procedimiento para excluir de forma voluntaria la cotización de sus 'american depositary shares' (ADS), cada una representativa de una acción ordinaria de Telefónica, representadas mediante 'american depositary receipts' (ADR), de la Bolsa de Nueva York.

"Telefónica no ha previsto la cotización, negociación y/o registro de los ADS en otro mercado de valores o sistema de cotización (quotation medium) estadounidense. Los titulares de ADS tendrán la opción de canjear sus ADS por acciones ordinarias negociadas en las bolsas de valores españolas. Asimismo, Telefónica tiene la intención de convertir su actual programa de ADR en un programa de ADR nivel I, lo que permitirá a los titulares actuales de ADS seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense", agregó la compañía en la comunicación realizada a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa también inició el mecanismo para que sus bonos sénior a tipo fijo con vencimiento en 2027, 2036, 2038, 2047, 2048 y 2049 dejen de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Sobre ello, sus planes pasan por solicitar su admisión en Euronext Dublín, dado que no tiene previsto que estos valores de deuda coticen en otro mercado estadounidense.

Tras la exclusión de la cotización y la cancelación del registro en Estados Unidos, lo cual se prevé que tendrá lugar en los próximos 10 días, las acciones ordinarias de la compañía seguirán cotizando en el mercado continuo español, donde la mayoría de los inversores nacionales e internacionales de Telefónica negocian en la actualidad los títulos ordinarios de la teleco.