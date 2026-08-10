Telefónica incorpora la IA a todas sus comunicaciones de voz para empresas

Archivo - Imagen ilustrativa de una conversación con IA generativa. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha incorporado la inteligencia artificial (IA) a todos sus servicios de voz para empresas, desde la línea móvil más sencilla hasta la centralita más actualizada, en una propuesta que ayuda a reducir el tiempo de respuesta a las llamadas en un 60% de media y elevar en más de un 10% el volumen de interacciones gestionadas.

Así, según han indicado desde Telefónica, el "valor diferencial" de la operadora reside en ofrecer voz inteligente directamente sobre la telefonía estándar "sin obligar al cliente a migrar de plataforma", un planteamiento dirigido a grandes corporaciones, administraciones públicas y medianas empresas.

En este sentido, la propuesta integra herramientas de IA generativa avanzada para la transcripción y el resumen inteligente de llamadas, evitando la pérdida de datos e información útil y transformando las conversaciones telefónicas en información "aprovechable, estructurada y accionable" para el negocio.

El director de Producto, Preventa y Provisión de Telefónica España, Javier Pascual, ha destacado que son "la única operadora" que ofrece transcripción y resumen inteligente sobre voz fija y móvil, convirtiéndose en "la mejor vía de acceso de las empresas a las tecnologías digitales".

"Esta solución pionera que integra la IA generativa en la telefonía estándar, facilita a nuestros clientes resumir y transcribir llamadas, además de integrar el 100% de agentes virtuales en un lenguaje natural, favoreciendo una mejora de la productividad y agilidad", ha señalado Pascual.

Asimismo, la compañía ha incorporado la tecnología 'Centrex IA', basada en modelos avanzados de lenguaje con soporte para más de 100 idiomas y disponibilidad 24/7, que comprenden mejor el lenguaje natural, interpretan el contexto de la conversación, automatizan interacciones recurrentes y se conectan con las aplicaciones de negocio del cliente.

Entre los casos de uso implementados destacan los relativos a sectores como sanidad, administraciones públicas, 'retail' e industria, con aplicaciones concretas para la gestión de citas, la atención ciudadana y reservas. En concreto y en relación a los servicios de salud, un agente por WhatsApp puede ayudar a pedir citas con confirmación inmediata y atención multilingüe.

En el caso de los ayuntamientos, los agentes de voz ayudan a resolver consultas habituales en diferentes idiomas y derivar llamadas al área correcta; y, en el caso de los concesionarios, ayudan a gestionar citas de taller o de venta de vehículos.