¿Por qué suben las Bolsas? Estas son las claves que han llevado al Ibex 35 a máximos históricos

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cerró la semana pasada con una subida del 1,99%, hasta los 20.176 puntos, tras unos días marcados por la superación de la histórica cota de los 20.000 puntos.

En concreto, el selectivo madrileño necesitó 18 años para volver a batir los máximos que registró antes de la crisis de 2008. Desde que los recuperó, solo ha necesitado menos de 10 meses para superar los 20.000 enteros.

¿POR QUÉ LAS BOLSAS DEL MUNDO ESTÁN EN MÁXIMOS?

El índice madrileño no es el único que ha alcanzado máximos históricos en las últimas jornadas. El DAX alemán, el CAC 40 francés y el S&P 500 estadounidense también han roto sus máximos, impulsados por el optimismo en Oriente Medio y por unos resultados empresariales mejores de lo esperado.

Según el analista de XTB, Javier Cabrera, los resultados de las empresas "han gustado al mercado". Cabrera destaca además que los analistas han elevado un 0,3% sus previsiones de beneficios por acción de las compañías del S&P 500 para el tercer trimestre, algo "totalmente inusual" porque en estas fechas del año lo habitual es que las estimaciones bajen, no que suban.

Por su parte, otro analista de XTB, Manuel Pinto, subraya la "mayor estabilidad geopolítica" que perciben los inversores, sobre todo por los avances para rebajar las tensiones en Oriente Medio. Esa calma también ha hecho bajar el precio del petróleo, lo que a su vez alivia la inflación y beneficia especialmente a los sectores más sensibles al ciclo económico.

Pinto también ha destacado el papel clave de los bancos centrales, ya que los últimos datos macroeconómicos hacen menos probable que suban los tipos de interés, lo que ofrece "un respiro a unos inversores", especialmente a los que temían un escenario de financiación más cara, algo especialmente delicado ahora mismo tanto para gobiernos como para empresas, incluidas las que están invirtiendo grandes sumas en inteligencia artificial.

Sin embargo, hay un dato que introduce dudas: Estados Unidos destruyó 23.000 empleos no agrícolas en el último mes. James Knightley, economista de ING Research, señala que esta inesperada debilidad del mercado laboral estadounidense "genera serias dudas sobre las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal".

¿POR QUÉ EL IBEX TOCÓ MÁXIMOS LA SEMANA PASADA?

El Ibex 35 también se ha beneficiado de los buenos resultados empresariales y de la menor tensión geopolítica. Según Pinto, el mercado está dando más peso a lo que favorece a la economía española ahora mismo que a riesgos que sí ocupan titulares, como la inmigración o la inestabilidad política.

Pinto explica que España sigue siendo una de las economías que más crece de Europa, apoyada en el consumo, el buen momento del mercado laboral, el crecimiento de la población, un turismo que sigue batiendo récords, el impulso de los fondos europeos Next Generation y el desarrollo de las energías renovables. Esto último, además, reduce la dependencia energética del exterior y amortigua el efecto de las tensiones sobre el petróleo y el gas.

Sobre los aranceles de Trump, el analista explica que su impacto es menor en España que en otras economías europeas. España, de hecho, mantiene un déficit comercial con Estados Unidos, lo que limita el efecto de nuevas medidas proteccionistas frente a países mucho más dependientes de sus exportaciones a ese mercado.

¿CÓMO AFECTA ESTO A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?

Pinto avisa, sin embargo, de que los buenos datos económicos y la subida del Ibex 35 "no significan necesariamente que los ciudadanos vivan mejor".

El crecimiento del conjunto de la economía, señala, puede convivir con una evolución mucho menos favorable de la renta per cápita, los salarios reales o el acceso a la vivienda.

¿CÓMO HA SIDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA BOLSA?

A nivel corporativo, Acciona ha sufrido fuertes caídas después de que la familia Entrecanales vendiese parte de su participación con descuento respecto al precio de mercado, una operación que, según Pinto, generó "desconfianza" entre los inversores.

Indra, en cambio, sigue mostrando una fortaleza "enorme" desde la presentación de sus resultados, y ha atraído a nuevos accionistas. Hispasat, por su parte, ha formado parte del consorcio que ha cerrado con éxito las negociaciones con la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea para desarrollar y desplegar la constelación de satélites IRIS 2.

A nivel sectorial, los bancos siguen dominando la escena bursátil española: el crecimiento de su actividad, el aumento de las comisiones y la mayor diferencia entre los tipos de interés a corto y largo plazo siguen creando un entorno favorable para el sector.

Entre las empresas más ligadas a la inteligencia artificial, destaca SpaceX, castigada tras anunciar un fuerte incremento de su gasto en IA. Según Pinto, el mercado empieza a preguntarse cuándo llegará el retorno de estas enormes inversiones y cómo se financiarán.