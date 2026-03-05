Thales, en negociaciones con Airbus, Indra o Navantia para ser "el suministrador" de los PEM del Gobierno

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El grupo aeroespacial y de defensa Thales ha reconocido aspirar a ser "el suministrador" de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsado por el Gobierno, para lo que está en contacto con Indra, principal adjudicataria de dichos planes, así como con otras compañías llamadas plataformistas o tractoras de la industria de defensa, como Navantia o Airbus, para participar en los proyectos.

"Thales aspira a ser el suministrador de esa renovación", ha afirmado el presidente de la empresa en España, Jesús Sánchez Bargos, quien ha añadido que en el país "siempre aspiran a contribuir, ya que liderar es muy difícil cuando no se es plataformista, pese a lo que intentarán contribuir en todo lo que puedan y les dejen".

Así se ha expresado el directivo este jueves durante un encuentro informativo, en el que también ha participado el director general de defensa, Guillermo Roselló.

SUS PREVISIONES PARA 2026 SE APOYAN EN TORNO A ESTA COLABORACIÓN

Los PEM son iniciativas estratégicas del Gobierno para el desarrollo y adquisición de sistemas de armas, los cuales se han adjudicado principalmente a compañías españolas plataformistas como Indra, Navantia o consorcios europeos como Airbus.

Al respecto, la firma francesa ha señalado que parte de las previsiones para este año 2026, que incluyen como objetivo un crecimiento orgánico de las ventas del grupo en total entre el 6% y el 7%, equivalente a un rango de 23.300 a 23.600 millones de euros, así como un margen Ebit ajustado del 12,6% al 12,8%, se apoyan en la expectativa de formar parte de los mencionados planes y colaborar en ellos con las empresas españolas que los lideran.

Por otra parte, el directivo ha indicado que, en el contexto geopolítico actual, los sistemas antiaéreos cobran especial relevancia, llegando a ser una "prioridad" y de importancia que estén "maduros". Además, el avance en este tipo de sistemas ha sido ensalzado por Roselló como ejemplo de la reducción de la dependencia de Estados Unidos, así como de colaboración europea, ya que cumple con la soberanía europea y la soberanía nacional.

Asimismo, el ejecutivo ha puesto el foco en el valor "creciente" de las armas submarinas.

CICLO DE INVERSIÓN AL ALZA EN EL SECTOR DURARÁ 10 AÑOS

Por otra parte, preguntado por el futuro del programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), envuelto en polémica por las desavenencias entre Airbus y Dassault, el consejero delegado ha comentado que su opinión es "irrelevante", pero que lo ve más como un "tema de filosofía de cooperación en Europa que como un negocio". No obstante, Sánchez Bargos ha expresado su deseo de "colaboración" para que el programa siga adelante.

Respecto al crecimiento de las diferentes divisiones de la empresa, los directivos de Thales han explicado que la de defensa se lleva la mayor parte, como reflejan los encargos durante 2025 por 15.128 millones de euros, una "gran cifra teniendo en cuenta que no fabrican plataformas".

"La cartera de pedidos en la actualidad es más que suficiente, ya que ha crecido en torno a un 10-15%", ha comentado Roselló, que ha detallado que la previsión es que la parte de defensa siga siendo la que más crezca, aunque también tienen como objetivo avanzar en ciberseguridad.

En otro orden de cosas, el máximo representante de la firma en España ha asegurado que el actual ciclo de inversión al alza en el sector de defensa seguirá "al menos diez años", ya que los hechos acaecidos recientemente, como el conflicto en Irán, muestran la "importancia de trabajar en la disuasión".

"Los acontecimientos muestran que la industria de defensa nacional debe estar madura", ha aseverado, recalcando que el objetivo de Thales es "complementar la industria nacional de defensa". En cuanto a su cifra de negocio en España, Thales ha relatado que este dato se sitúa en torno a los 300 millones.

Además cuenta con 1.300 empleados en el país, cifra que espera incrementar en torno a un 10% durante este año, contratando cerca de 150 empleados más en España. Por último, los directivos han apuntado que una de sus prioridades es hacer crecer el segmento de servicios en el país, aumentando la disponibilidad para el cliente y acortando la cadena de suministros.