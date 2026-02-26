Archivo - El Tribunal de Cuentas Europeo asegura que la innovación agrícola no se fomenta lo suficiente en la UE. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El instrumento de la Unión Europea (UE) para impulsar la productividad y la sostenibilidad en la agricultura a través de la innovación (AEI-AGRI) no ha alcanzado todo su potencial, según un informe especial publicado este jueves por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).

Según los datos revelados en el informe, a pesar de que, entre 2014 y 2022 se destinaron casi 1.000 millones de euros de fondos nacionales y de la UE al fomento de prácticas agrícolas innovadoras en el marco del instrumento, este "rara vez proporcionó innovaciones útiles".

"El instrumento de la UE destinado a impulsar la innovación en las explotaciones agrícolas podría haber obtenido mayor rendimiento de los recursos", ha afirmado el miembro del tribunal responsable de la auditoría, João Leão.

"Se desaprovecharon algunas oportunidades por no tener en cuenta las necesidades prácticas de los agricultores, cuando la implicación directa de estos potenciaba en gran medida las probabilidades de éxito", ha subrayado Leão.

Los auditores han llevado a cabo un análisis basado en datos y examinaron una muestra sustancial de setenta proyectos en España, Francia, los Países Bajos y Polonia, constatando que, por lo general, la participación de los agricultores "era escasa".

Por otro lado, también constataron que casi un tercio de los proyectos examinados "apenas tenían relación directa con la agricultura", y que algunos de ellos se centraban en ámbitos como la transformación industrial.

Otra deficiencia fue la difusión de los resultados, que los auditores percibieron como una oportunidad desaprovechada.

Según el estudio, solo alrededor de la mitad de los proyectos difundió los conocimientos generados, y únicamente en seis de los dieciocho proyectos que obtuvieron resultados útiles se logró una adopción amplia de sus innovaciones.

En definitiva, el informe ha detallado que los Estados miembros promovieron, en pocas ocasiones, innovaciones prometedoras en el ámbito local y entre los agricultores, a pesar de que la PAC permitía que los fondos se utilizaran para formación, fines educativos y servicios de asesoramiento.