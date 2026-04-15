Trump amenaza con destituir a Jerome Powell (Fed) en caso de mantenerse en su cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que despedirá al actual presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si continúa en el cargo una vez termine su mandato, cuyo fin está previsto para el próximo 15 de mayo.

"Entonces tendré que despedirlo", ha indicado el mandatario norteamericano tras ser preguntado en el cadena Fox Business sobre la permanencia en el cargo de Powell. "Si no se va a tiempo, tendré que despedirlo. He querido despedirlo, pero no me gusta la polémica", ha añadido.

Powell ha mantenido una tensa relación con el inquilino de la Casa Blanca por no cumplir con sus demandas para rebajar los tipos de interés. Incluso, el Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra relacionada con la renovación de la sede del banco central, una acción que el jefe de la Fed aseguró que se enmarcaba en "las amenazas y la presión constante" de la Administración Trump.

Powell deslizó el mes pasado la posibilidad de seguir ocupando el cargo de presidente de la Fed, aunque sea de manera interina, hasta que exista confirmación sobre quién será su sustituto al frente del instituto emisor.

Trump ya ha designado a Kevin Warsh como su favorito para encabezar el banco central y se espera que comparezca ante el Comité Bancario del Senado de EEUU la próxima semana para su audiencia de confirmación, aunque la votación, donde necesita una mayoría de 51 votos, podría retrasarse.

Incluso aunque deje su cargo, Jerome Powell podría mantener su cargo de gobernador en la entidad, aunque todavía no ha confirmado qué decisión tomará.