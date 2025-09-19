Trump asegura que China ha dado al fin 'luz verde' a la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Donald Trump ha asegurado este viernes que China ha aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de la red social TikTok, actualmente en manos de Bytedance, a unos nuevos dueños, aún no revelados, que sean norteamericanos, según ha comunicado el mandatario tras mantener una conversación telefónica con Xi Jinping.

"Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok", ha escrito Trump en un post de 'Truth Social'.

Trump, que también ha calificado de "muy positiva" la comunicación con su homólogo chino, ha informado de que se reunirá presencialmente con él durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Asimismo, el líder norteamericno ha accedido a visitar China a principios del próximo año, al tiempo que Xi hará lo propio e irá a Estados Unidos en un "momento apropiado". Trump ha avanzado, también, que ambos presidentes volverán a hablar por teléfono en un futuro.

De su lado, la agencia estatal de noticias china 'Xinhua' ha categorizado la llamada de "pragmática, positiva y constructiva". Desde Pekín han afirmado que ambas potencias pueden alcanzar el "éxito mutuo" y un estado de "prosperidad compartida" que redunde en beneficio de todos los países del mundo.