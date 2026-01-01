Trump retrasa hasta 2027 la subida de los aranceles a muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño

December 19, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump, with pharmaceutical executives, delivers remarks on lowering the prices of drugs and pharmaceuticals during an announcement in the Roosevelt Room of the Whit - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en el último día del año una prórroga de 12 meses para el incremento de los aranceles que iba a entrar en vigor este mismo jueves, 1 de enero de 2026, y que afectaría a determinados productos de madera, en concreto, para los muebles tapizados, de cocina y los tocadores de baño.

"Estados Unidos sigue participando en negociaciones productivas con sus socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y las preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las importaciones de productos de madera. Por lo tanto, Estados Unidos retrasará por un año más el aumento de las tasas arancelarias para muebles tapizados, de cocina y tocadores que iba a tener lugar el 1 de enero de 2026", ha detallado la Casa Blanca en un comunicado.

A finales del pasado septiembre Trump anunció que el 1 de enero de 2026 se produciría un incremento de los aranceles para los muebles de madera tapizados desde el 25% hasta el 30% (ya se había producido una subia previa).

En el caso de los muebles de cocina y de los tocadores de baño, el salto sería desde el 25% actual hasta el 50%.

A pesar de la prórroga anunciada, la Casa Blanca ha detallado que se mantiene el arancel del 25% vigente desde el pasado septiembre.