Tubacex gana 1,3 millones hasta marzo, un 84% menos, por los aranceles de EEUU y la guerra en Irán

Mantiene una visión prudente para el segundo trimestre y la evolución dependerá de una mayor estabilidad gepolítica y reactivar inversiones

MADRID/BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Tubacex ha obtenido un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a la menor actividad en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y por la imposición previa de aranceles al acero por parte de Estados Unidos, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general", según ha explicado este viernes la compañía.

El grupo mantiene una visión "prudente" de cara al segundo trimestre, ante la continuidad del conflicto en Oriente Próximo y de un entorno comercial "todavía inestable, que seguirán condicionando la evolución de los resultados".

En un comunicado, la compañía ha destacado que estos resultados del primer trimestre se han obtenido en un entorno de mercado "muy exigente", con un contexto de menor visibilidad comercial.

Según ha subrayado, la evolución del periodo siguió reflejando el efecto global de la incertidumbre comercial generada a partir de la imposición de aranceles por parte de EEUU, que "han retrasado" y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general.

INTERRUPCIONES EN ABU DABI

A esta situación, se sumó -a partir de finales de febrero- la irrupción del conflicto militar en Oriente Medio, lo que, según ha destacado, contribuyó a aumentar la inestabilidad geopolítica ya existente. En particular, el mes de marzo estuvo muy marcado para la compañía por interrupciones de producción en la planta de Abu Dabi, y por disrupciones en la cadena de suministro, "con un impacto directo en el ritmo de actividad y la facturación del trimestre".

De hecho, Tubacex cerró el primer trimestre del año con unas ventas de 154,2 millones de euros, cifra un 15,4% inferior a la del mismo periodo de 2025 por esa menor actividad en un contexto de visibilidad reducida y efecto "arrastre" de la menor entrada de pedidos de 2025 por la "incertidumbre global provocada" por los aranceles.

La compañía ha registrado entre enero y marzo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 20 millones, con un descenso del 35,4% sobre el mismo periodo de 2025, y mantuvo su margen Ebitda "en un nivel razonable del 13%", pese a la menor facturación, apoyado en un "enfoque de displicina operativa, diversificación geográfica e industrial" y gracias "al destacado peso de soluciones de mayor valor añadido dentro del mix de negocio del Grupo".

El resultado neto de explotación (Ebit) de Tubacex se situó en 7,4 millones de euros, con un descenso del 61,2% respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que el beneficio antes de impuestos totalizó 1,8 millones de euros, por debajo de los 11,2 millones de euros del periodo enero-marzo de 2025. El beneficio neto atribuible fue de 1,3 millones, un 84% menos.

EVOLUCIÓN DE MERCADOS

Por sectores, Tubacex ha subrayado que el mix de ventas del trimestre mantuvo un peso relevante de los negocios estratégicos y de mayor valor añadido, con E&P Gas (28,8%) y E&P Oil (17,4%), junto con Industrial (30,9%), Power Gen (5,9%), Aero (4,2%) y Otros (12,8%).

Por geografías, Asia y Oriente Medio concentraron el 41,0% de las ventas, seguidos de Europa (29,0%), América (27,0%) y África (3,0%), "reforzando el perfil diversificado" en ventas del Grupo.

La compañía ha destacado que el trimestre refleja una base de ventas diversificada por sectores, que aporta "mayor equilibrio al perfil actual de negocio y refuerza la resiliencia del Grupo en un entorno de mercado más volátil".

No obstante, ha apuntado que la actividad comercial del trimestre mostró "un comportamiento desigual por segmentos". Tubacex identificó una mayor resiliencia en el segmento SURF (Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines), aeroespacial y defensa, así como en nichos como el de los fertilizantes, unido a una evolución positiva en los segmentos de power generation, especialmente en nuclear y en biomasa.

En paralelo, según ha señalado, se mantuvo un "entorno exigente" en H&I y process industry, y una "mayor presión" en hidrógeno y electrolizadores, debido al retraso de decisiones de inversión y menor ritmo de conversión.

A cierre de marzo, el capital circulante de la compañía se situó en 339,2 millones, frente a 323,9 millones en diciembre de 2025, un aumento que respondió principalmente al impacto de las disrupciones operativas y logísticas en la planta de Abu Dabi, debido a que parte de las existencias en tránsito tuvieron que ser desviadas y, al cierre del trimestre, todavía no habían llegado a destino, afectando temporalmente al circulante.

En este marco, la compañía ha indicado que mantiene el foco en la normalización progresiva del capital circulante "a medida que se estabilicen la operativa y los flujos logísticos".

El trimestre registró una generación de caja positiva de 6 millones de euros pese al "impacto coyuntural" de lsa tensiones en Oriente Medio y la deuda financiera neta se situó en 338,8 millones de euros. El CAPEX del periodo ascendió a 11 millones de euros, "manteniendo la disciplina inversora".

La cartera de pedidos se situó en 1.202 millones de euros al cierre del periodo. Por composición, mostró un peso mayoritario de E&P Gas (78,6%) y se mantuvo concentrada en productos y aplicaciones de alto valor añadido y "con mayor incertidumbre en plazos de adjudicación y ejecución".

Con foco en los próximos trimestres, Tubacex mantiene "un pipeline robusto de oportunidades", especialmente en negocios estratégicos, aunque reconoce que el contexto geopolítico "incrementa la incertidumbre en los calendarios de adjudicación y ejecución".

SEGUNDO TRIMESTRE

De cara al segundo trimestre, Tubacex mantiene una visión "prudente" ante la continuidad del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre comercial. Según ha apuntado, la evolución dependerá de una mayor estabilidad geopolítica, de la reactivación de decisiones de inversión y de la "normalización" de las cadenas de suministro.

La compañía considera que siguen siendo "palancas clave" el posicionamiento en soluciones de alto valor añadido y la diversificación industrial y geográfica.

Las prioridades de Tubacex se centran en restablecer la normalidad operativa en las instalaciones de Abu Dabi, estabilizar flujos logísticos, proteger márgenes mediante selección de proyectos de mayor valor añadido y reforzar la conversión en caja junto con la normalización del capital circulante.

Por su parte, el posicionamiento de Tubacex en negocios vinculados a la seguridad energética mantiene un perfil de demanda estructural y sostiene "el interés inversor con horizonte en los próximos trimestres".