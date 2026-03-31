Unilever ultima la fusión de su negocio de alimentación con McCormick

Archivo - FILED - 01 August 2017, Hamburg: The Unilever logo is seen on the facade of the company's Hamburg headquarters. Photo: Daniel Reinhardt/dpa - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gigante europeo de productos de consumo Unilever ha confirmado este martes que mantiene "conversaciones avanzadas" con el grupo estadounidense McCormick & Company para acordar la fusión de gran parte de su negocio de alimentación, que incluye marcas como 'Hellmann's' o 'Knorr', con la empresa especializada en condimentos y salsas.

"Se sigue trabajando para acordar y finalizar la transacción, y es posible que se llegue a un acuerdo hoy mismo, aunque no hay certeza de que se concrete", ha informado la multinacional.

De concretarse la transacción, Unilever prevé que implique la fusión de Unilever Foods (excluyendo partes de su cartera de Alimentos, como su negocio en India) con McCormick, con un pago inicial en efectivo de aproximadamente 15.700 millones de dólares (13.670 millones de euros) y la mayor parte de la contraprestación en acciones de McCormick.

Tras el cierre de la posible transacción, se espera que Unilever y sus accionistas posean el 65% de la compañía resultante.

La operación se realizaría mediante el denominado Fideicomiso Morris Inverso (Reverse Morris Trust), que se prevé exima del pago del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos para Unilever y sus accionistas.