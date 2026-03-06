Urbaser adquiere EcoAmbiente y aumenta su presencia en Portugal con más de 1.000 vehículos y 2.000 empleados

Urbaser - URBASER

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Urbaser ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en EcoAmbiente de IP Holding, aumentando su presencia en Portugal con más de 1.000 vehículos, 2.000 empleados y 20 instalaciones, según ha trasladado en un comunicado este viernes.

Esta transacción se estima que se cierre en las próximas semanas, una vez obtenida la aprobación de la Autoridad de Competencia de Portugal.

Con esta operación, Urbaser aumenta su presencia en el país luso y entra en su segmento de servicios urbanos, una actividad que amplía y complementa su actual posicionamiento en el negocio industrial.

EcoAmbiente es uno de los operadores líderes del mercado portugués en su segmento, con un volumen de negocio superior a 60 millones de euros de ingresos, y más de 100 contratos en vigor en recogida de residuos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes fundamentalmente con clientes municipales.

Fundada en 1992, dispone de una plantilla cerca de 1.500 empleados y una flota de 600 vehículos, además de otras instalaciones operativas donde realiza su actividad. Con este movimiento, Urbaser incrementa su presencia en Portugal añadiendo servicios urbanos, ampliando así su oferta de servicios.

En palabras del consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, están "encantados con la adquisición de Ecoambiente, compañía con sólido posicionamiento en el mercado municipal de servicios urbanos en Portugal, con lo que se consolida la exitosa presencia de Urbaser en el país, complementando sus actividades actuales en el segmento industrial".