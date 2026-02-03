Vera factura 37,6 millones en 2025, un 10,8% más, y registra un Ebitda de 13,3 millones

Archivo - Oficinas de Vera. - VERA - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vera cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 37,6 millones de euros, un 10,8% interanual más, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 13,3 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que los resultados "confirman la solidez" de su modelo y ha señalado que se sitúa por encima de la media del sector.

Ha detallado que uno de los principales motores de crecimiento de este año ha sido la ampliación de la cobertura a toda Catalunya tras el acuerdo con Bluevia.

Ha recordado que durante 2025 cerró la compra del operador Megatel, que le permitió reforzar su presencia en Girona en el marco de su estrategia de combinar acuerdos con grandes operadores de infraestructuras con la integración de proyectos locales.

De cara a 2026, la compañía ha previsto un crecimiento del 7% gracias al acuerdo con Vodafone para ofrecer tecnologías avanzadas de telefonía móvil, que será "una palanca clave de crecimiento".