Visalia toma el control de Barter tras la 'luz verde' de la CNMC

Con 300 infraestructuras de barrios solares en España aspira a superar las 3.000 comunidades en los próximos años

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Visalia ha tomado el control del negocio de comunidades solares y movilidad eléctrica de Barter de Energy Transition Solutions (ETS), tras la respuesta favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según ha informado este miércoles el operador energético en un comunicado.

Con más de 300 instalaciones, Visalia ha pasado a ser el primer operador no cotizado de autoconsumos colectivos, operando uno de cada tres barrios solares de España.

En este contexto, el plan de la empresa es mantener este liderazgo y superar las 3.000 comunidades en los próximos años.

El consejero delegado de Visalia, Pablo Abejas, ha celebrado que han logrado estructurar diferentes vías de financiación para ejecutar su plan de desarrollo de 3.000 nuevas comunidades solares, lo que les permite asegurar negocio a largo plazo para los instaladores especializados.

COMPRA A ENERGY TRANSITION SOLUTIONS

Visalia ha comprado a Energy Transition Solutions (ETS), compañía participada por Asterion Industrial Partners, el negocio de comunidades solares y movilidad eléctrica de Barter.

Así, la empresa se ha convertido en socio de Barter tras formalizar el acuerdo de compraventa con ETS y otros socios minoritarios de referencia como Jazzya, Soluciones de Fábula y Kira Ventures, lideradas por Martin Varsavsky, Isabel Reija y Mario Sancho, respectivamente.

Visalia cuenta con un programa de hasta 100 millones de bonos verdes a 5 años para financiar sus inversiones en negocios de comunidades solares y movilidad eléctrica, como los desarrollados por ETS en España a través de la plataforma de Barter.