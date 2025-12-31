Vivienda aprueba el modelo informativo anual obligatorio para los arrendamientos de corta duración

Archivo - Un cartel anuncia un alquiler, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado el modelo informativo anual obligatorio para los arrendamientos de corta duración (turísticos, vacacionales, laborales, de estudios, de tratamiento médico), dando cumplimiento al Real Decreto que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos.

La Orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que los anfitriones deberán presentar cada febrero (a partir de febrero 2026 para los datos de 2025) un listado anonimizado de los alquileres realizados el año anterior por cada finca registrada (NRUA), indicando finalidad, número de huéspedes y fechas de entrada/salida. Se presentará un modelo informativo por finca, buque, embarcación o artefacto naval.

El modelo, que incorpora formato XBRL y puede presentarse telemáticamente o en papel, busca aportar transparencia y facilitar el control del impacto de los alquileres turísticos en el mercado residencial.

La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2026.