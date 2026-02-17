Vodafone inaugura en Madrid un nuevo centro de ciberseguridad para pymes

Archivo - Logo de Vodafone en su sede de Duesseldorf (Alemania) - Wolf von Dewitz/dpa - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha inaugurado en Madrid un nuevo centro de ciberseguridad orientado específicamente a pequeñas y medianas empresas, según ha informado este martes la operadora en un comunicado.

Esta iniciativa viene a completar la red de centros de ciberseguridad de la compañía --ubicados en Madrid, Barcelona y Murcia-- con una propuesta innovadora centrada en democratizar el acceso de servicios de ciberseguridad para las pymes.

El centro de ciberseguridad para pymes responde también al creciente impacto de las amenazas digitales sobre estas, un segmento cada vez más expuesto que registra 7 de cada 10 ciberataques y que, además, cuenta con menor acceso a soluciones avanzadas de ciberseguridad.

El centro nace con el objetivo de convertirse en referente en protección digital, privacidad y talento humano con un funcionamiento las 24 horas, 7 días a la semana, permitiendo ofrecer servicios de ciberseguridad gestionados en su totalidad. Además, cuenta con infraestructura tecnológica de última generación.

A diferencia de los modelos tradicionales, el 'SOC' (security operations center) de Vodafone para pymes ha sido concebido para democratizar el acceso a la ciberseguridad avanzada, combinando automatización, monitorización proactiva y respuesta inmediata, sin necesidad de que las pymes cuenten con equipos técnicos internos especializados.

El servicio se apoya en una plataforma integral de ciberseguridad y soporte digital, que protege tanto el entorno corporativo como los dispositivos de los empleados, incluyendo escenarios de teletrabajo.

Entre las principales capacidades del servicio destacan la prevención de ciberataques mediante un antivirus avanzado, la protección de la identidad y del correo electrónico, así como las herramientas de colaboración y las soluciones SaaS. También incluye copias de seguridad en la nube y mecanismos de recuperación ante incidentes.

El servicio ofrece soporte técnico especializado las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de una monitorización proactiva de dispositivos a través de agentes EDR, capaces de detectar y responder ante comportamientos anómalos en función del análisis y el contexto.

Asimismo, permite la correlación de eventos de seguridad y la integración de inteligencia de amenazas, junto con una respuesta automatizada, la restauración de sistemas y la generación de informes detallados.

En sus versiones más avanzadas, la solución incorpora monitorización del entorno de red, con especial foco en los 'firewalls' de cliente, correlación de eventos de red, respuestas automáticas ante amenazas en infraestructura e informes avanzados de brechas de seguridad, proporcionando una visión integral del riesgo digital de la pyme.

AMENAZAS DIGITALES CRECIENTES

La apertura de este 'SOC' para pymes llega en un momento especialmente crítico. Según datos del CCN-CERT, los ciberataques dirigidos al sector público en España crecieron un 190% en el último año, una tendencia que también afecta de forma directa a las pequeñas y medianas empresas, cada vez más digitalizadas y conectadas.

"Vivimos un momento en el que los ciberataques a pymes no dejan de crecer y estas empresas siguen siendo las más vulnerables y las menos protegidas. Con este nuevo Centro de Ciberseguridad cualquier pequeña o mediana empresa tiene acceso a las mismas capacidades avanzadas de protección que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes corporaciones. Un servicio completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de contar con equipos técnicos internos. Nuestro objetivo es claro: que ninguna pyme quede desprotegida frente a las amenazas digitales, independientemente de su tamaño o sus recursos", ha señalado el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso.

Esta iniciativa se enmarca en la creación de una unidad específica de ciberseguridad en Vodafone Empresas, lanzada en noviembre de 2024, y refuerza el posicionamiento de la operadora como socio tecnológico integral para la protección de datos, infraestructuras y operaciones críticas del tejido empresarial español.

La compañía cuenta con la red interconectada de centros de operaciones de ciberseguridad de Vodafone, "que es la estructura corporativa más amplia del país y cuenta con más de 200 profesionales especializados", ha señalado la empresa.