Walmart alcanza por primera vez 1 billón de dólares de capitalización en bolsa

Archivo - FILED - 09 January 2004, Dortmund: Shopping baskets with the logo of the Walmart store chain is pictured in Dortmund. Photo: Bernd Thissen/dpa - Bernd Thissen/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La capitalización bursátil de Walmart alcanzaba este martes un récord de 1 billón de dólares (845.000 millones de euros), convirtiéndose así en la primera empresa del sector de distribución minorista en lograr este hito.

Las acciones del coloso de Bentonville (Arkansas) llegaban a subir hasta un 2,28% tras la apertura del Nasdaq, lo que permitía a la compañía superar por primera vez el umbral billonario.

Las acciones del gigante estadounidense de la distribución minorista comenzaron a cotizar el pasado 9 de diciembre en el Nasdaq Stock Market (Nasdaq), después de haberse negociado durante 53 años en el New York Stock Exchange (NYSE), protagonizando así la mayor 'fuga' al mercado electrónico desde la Bolsa de Nueva York.

Los títulos de Walmart, que siguen negociándose en el Nasdaq bajo el símbolo 'WMT', suben desde entonces un 11%, aunque acumulan una revalorización de alrededor del 15% en 2026.

Hasta la fecha, solo un puñado de empresas no relacionadas con la tecnología han logrado alcanzar, aunque sea momentaneamente, una valoración del al menos 1 billón de dólares, incluyendo el holding inversor Berkshire Hathaway, dirigido hasta finales de 2025 por Warren Buffett, las petrolera Saudí Aramco y Petrochina, así como la farmacéutica Eli Lilly.

Entre las empresas más valiosas, Nvidia es por el momento la única en haber alcanzado una capitalización de al menos 5 billones de dólares (4,2 billones de euros), mientras que Apple y Microsoft llegaron a superar los 4 billones de dólares (3,4 billones de euros) el año pasado y Alphabet lo logró en enero de 2026.