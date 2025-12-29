World Duty Free Group renueva su consejo de administración

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

World Duty Free Group Sociedad Anónima ha registrado modificaciones en su órgano de administración, según consta en la inscripción mercantil publicada este lunes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

En concreto, con fecha 19 de diciembre de 2025, se ha formalizado la salida del consejero José Manuel Rodríguez-Caro Merino, quien venía ocupando dicho cargo en representación del grupo. Rodríguez-Caro Merino, ejecutivo con amplia trayectoria en finanzas y transformación dentro del sector deja así su puesto en el consejo de la sociedad española.

De forma paralela se ha procedido al nombramiento como nuevo consejero de Nicola Salvemini, profesional con experiencia en el ámbito del venta al viajero y las operaciones internacionales del grupo.