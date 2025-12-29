Fuertes caídas entre los valores de defensa europeos tras las últimas conversaciones sobre Ucrania

Archivo - 14 July 2022, Lower Saxony, Unterluess: An infantryman stands next to the new Panther KF51 main battle tank from the Rheinmetall armaments group during a tour of the Rheinmetall plant in Unterluess on the occasion of the summer trip by Lower Sax - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cotización de las principales empresas europeas del sector de defensa ha comenzado con fuertes caídas la sesión de este lunes, última semana hábil de 2025, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya hablado de "resultados significativos" en su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, añadiendo que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

Los avances hacia una potencial resolución del conflicto en Ucrania lastraban este lunes en la apertura a valores como la alemana Rheinmetall (-3,37%), la italiana Leonardo (-4,7%), la francesa Thales (-1,57%) o la británica BAE Systems (-1,87%). De su lado, la española Indra llegaba a bajar hasta un 1,89%.

A pesar de los descensos registrados en los primeros minutos de negociación este lunes, los valores del sector defensa en Europa acumulan sustanciales ganancias en 2025 y, a punto de cerrar el ejercicio, Rheinmetall acumula una subida de alrededor del 150%, mientras que Indra sube un 170%, Leonardo más de un 80%, Thales un 60% y BAE Systems más de un 40%.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

"Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", ha afirmado el mandatario ucraniano sobre una conversación que ha calificado como "un debate sustantivo" en el que ha mostrado, a través de su cuenta en la red social X, su agradecimiento tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.

Zelenski ha afirmado que ambos dirigentes han coincidido en que "las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera" y ha apuntado a dos nuevas citas: una, la próxima semana, incluirá a los equipos ucraniano y estadounidense, mientras que, en una fecha de enero que no ha sido precisada ni confirmada por la Casa Blanca, Trump acogería en la capital norteamericana a líderes ucranianos y europeos.

"Ucrania está lista para la paz", ha subrayado en la red social, mientras que la Presidencia ha recogido en un comunicado que, según el propio mandatario, "algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando".

Sin embargo, después de más de tres horas reunidos, ambos salieron sin anunciar ni concretar ningún acuerdo importante. Trump y Zelenski sí han coincidido en señalar que se trata de un proceso complejo que llevará más tiempo. "Creo que nos estamos acercando mucho más", ha dicho el presidente estadounidense.

Trump ha advertido de la posibilidad de que no se concrete un acuerdo. "En unas semanas lo sabremos", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que sigue habiendo un par de asuntos "muy espinosos" que, tal y como se han desarrollado las conversaciones, se trata de la gestión de la central nuclear de Zaporiyia y, sobre todo, la concesión de territorio ucraniano.

"Hemos avanzado mucho, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo", ha incidido el presidente de Estados Unidos, quien en la rueda de prensa conjunta ha dejado entrever que podría viajar a Kiev si eso ayuda a salvar vidas y cerrar el acuerdo.