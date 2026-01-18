Adif Alta Velocidad aumenta un 51% sus pérdidas hasta septiembre pese a ingresar un 5% más

Archivo - Línea de alta velocidad de Adif - ADIF - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad, la empresa pública que gestiona la red de alta velocidad española, registró unas pérdidas de 215 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 51% respecto a los 'números rojos' de 142 millones de euros contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Esta evolución desfavorable contrasta con el aumento del 5% de los ingresos, que ascendieron a 630 millones de euros en ese mismo periodo, según se desprende de las últimas cuentas financieras de la empresa, consultadas por Europa Press.

Los ingresos, procedentes de los cánones que cobra a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo en el caso del transporte de viajeros), se distribuyen en 525 millones por el uso de las vías y en 104 millones por el uso de las estaciones.

Adif también obtiene otros ingresos operativos de otras actividades, como los 66 millones que obtuvo del alquiler de espacios o los 31 millones de la cesión de uso de su red de fibra óptica. Asimismo, acumula 249 millones de euros en subvenciones del Estado desde 2021 para reducir los cánones que cobra a los operadores, con el objetivo de incrementar el número de viajeros.

En cuanto a los gastos, destaca la partida de saldos comerciales negativos, deterioros de créditos o variaciones en provisiones, que ascendió a 90 millones de euros, cuando hace un año era prácticamente nula, y es la que explica principalmente el incremento de las pérdidas.

Como consecuencia, el resultado operativo cayó un 50%, hasta los 53 millones de euros, dato que, tras el balance negativo de los gastos financieros de 260 millones de euros, resulta en los 'números rojos' de 215 millones de euros.

En el plano financiero, el balance de deuda ascendía a cierre de septiembre a 20.019 millones de euros (un 5% superior al año anterior), de los que 8,1 millones son en bonos y 11,4 millones de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El 70% está a tipo fijo y el resto a variable, y este año afronta el vencimiento de 1.121 millones de euros.

LITIGIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Adif también informa en sus resultados del litigio en relación a las quejas de Ouigo e Iryo concernientes a los cánones que la empresa pública les cobra, que motivaron una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que instaba a Adif a modificar varios cálculos.

En concreto, el regulador concluía que algunas de las bonificaciones de Adif a los cánones eran "discriminatorias" para Ouigo e Iryo y que favorecían a Renfe, ya que bonificaba tráficos que solo realiza esta otra empresa pública.

Sin embargo, Adif recurrió en octubre esa resolución a la Audiencia Nacional, donde posteriormente se admitió a trámite. Adif pidió medidas cautelares para no tener que modificar ese reglamento de bonificaciones, pero a fecha de elaboración de sus resultados todavía no había tenido respuesta, por lo que continuó aplicando la norma de cánones anterior.