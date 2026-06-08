Las aerolíneas europeas advierten a Bruselas del encarecimiento de los billetes por el comercio de emisiones

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grandes grupos aeronáuticos en Europa, de la talla de Lufthansa, Air France-KLM, IAG o Ryanair, han solicitado a la Comisión Europea una revisión "pragmática" del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) al considerar que una ampliación del régimen a los vuelos internacionales elevaría los costes para pasajeros y empresas, además de perjudicar a la competitividad del sector.

Así se desprende de una misiva enviada a la presidenta, Ursula Von der Leyen, firmada por 15 consejeros delegados de las prinicipales compañías del sector, incluyendo al CEO de la española Volotea, Carlos Muñoz, y de IAG, Luis Gallego.

Para los directivos, existe el riesgo de que se tomen medidas de represalia y se generen fricciones comerciales "más amplias", tal y como "quedó claro en la experiencia de 2011".

Desde su punto de vista, la actual diferencia de costes entre el ETS y el sistema Corsia, impulsado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), junto con la volatilidad de los precios, resulta "insostenible", hasta el punto de pedir un equiparación a los niveles del segundo régimen internacional, ampliando e incrementando los incentivos de la UE a través de los derechos de emisión del combustible de aviación sostenible (SAF).

En la misiva, el sector también ha abogado por que los ingresos del ETS deben destinarse a acuerdos de compra de SAF e inversión en tecnologías de aviones, motores y gestión del tráfico aéreo.

"Cualquier extensión del ETS menoscabará la legitimidad de Corsia. Si la UE quiere demostrar su liderazgo global en materia climática, debería invertir en el fortalecimiento del marco Corsia de la OACI", han valorado los CEOs de las grandes compañías, además.

No obstante y pese al contexto, los firmantes han manifestado su compromiso con alcanzar las cero emisiones netas para 2050, aunque han asegurado que el marco político de la UE debe armonizar esta ambición con el mantenimiento de la competitividad y debe apoyar la transición.

Esta no es la primera carta que recibe el organismo comunitario, ya que, recientemente, la iniciativa Destination 2050, una alianza de la industria aérea europea, también pidió a Von der Leyen que mantenga el actual alcance geográfico del sistema europeo de comercio de emisiones para la aviación, debido a posibles riesgos a una distorsión "grave" de la competencia en favor de las aerolíneas y los aeropuertos de terceros países en caso de ampliación.

A su juicio, en paralelo, deben aumentarse y ampliarse los derechos de emisión de SAF más allá de 2030 para cubrir la diferencia de costes.