Air Europa añade 48 vuelos entre Madrid y Málaga desde el 3 al 16 de febrero por el corte ferroviario

Archivo - Avión de Air Europa. - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha añadido 48 vuelos entre Madrid y Málaga desde el 3 al 16 de febrero como consecuencia del corte ferroviario entre Andalucía y Madrid tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

La compañía ya había ampliado su operativa en la ruta desde el lunes siguiente al accidente, manteniendo este refuerzo hasta el día 2 de febrero.

Ahora, lo amplía hasta el 16 de febrero con 24 vuelos más en cada sentido, aunque desde la aerolínea han señalado a Europa Press que el número de trayectos añadidos varía según el día.

En total, estos vuelos suman 8.640 asientos a la operativa normal de la aerolínea entre ambas ciudades que vienen a facilitar la conexión ante la ausencia temporal de alternativa ferroviaria.