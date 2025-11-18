Air Europa firma un acuerdo con Airbus para comprar hasta 40 aviones A350-900, valorados en 11.000 millones

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha firmado un memorando de entendimiento con Airbus para adquirir hasta 40 aviones del modelo A350-900, valorados en 12.696 millones de dólares (10.959 millones de euros).

El acuerdo se ha anunciado en el marco del Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra estos días, y está dirigido a establecer la "columna vertebral" de la renovación de la flota de largo radio de la aerolínea.

La compañía destaca que la llegada del A350 "acelerará la actualización de dicha flota y potenciará su crecimiento rentable en mercados clave" de Latinoamérica.

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha comentado que este pedido supone un "hito estratégico" en el desarrollo de la flota de Air Europa y un "cambio revolucionario para destinos clave en Latinoamérica".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ventas del área de Aviones Comerciales de Airbus, Benoît de Saint-Exupéry, ha indicado que están "orgullosos" de dar la bienvenida a Air Eruopa a la familia A350 y que este pedido "supone un fuerte respaldo" al A350.

El A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno del mundo, diseñado para volar hasta 18.000 kilómetros sin escalas. A finales de octubre de 2025, la familia A350 ya había obtenido más de 1.400 pedidos de 64 clientes.