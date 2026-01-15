Atocha sufre retrasos en trenes de más de una hora tras el parón de un tren que bloquea las vías

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de Atocha está registrando esta tarde varios retrasos en trenes de alta velocidad de hasta más de una hora, después de que un tren se haya quedado parado en las vías y haya afectado a los sistemas de electrificación de la red.

Según la información consultada por Europa Press, a las 15.00 horas eran ya siete los trenes acumulados con destino a Barcelona que no habían podido salir de la estación madrileña a tiempo.

La incidencia fue originada por un tren de Renfe parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías fueron cortadas en ese momento para hacer el trasbordo.

El primero de los trenes con retraso que debería de haber salido de la estación era un AVE de Renfe programado a las 13.57 horas, pero que a las 15.00 horas todavía no había abandonado Atocha. A este tren se sumaban más AVE y otros trenes de Ouigo y de Iryo, que acumulaban retrasos de entre 50 y 10 minutos.

Entre los trenes afectados también se encontraba una Alvia de Renfe con destino a Pamplona, ya que utiliza la misma línea que va a Barcelona.

En cuanto a las llegadas, también había varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona, que tendría que haber llegado a las 14.34 y su llegada se retrasó más allá de las 15.00 horas.

La situación se fue normalizando posteriormente, toda vez que se liberó una de las dos vías para que pudiesen pasar los trenes que circulan en ambas direcciones. Debido a la disponibilidad de solo una vía, las demoras continúan en ese corredor.

Por ejemplo, pasadas las 17.55 horas, un tren Alvia de Renfe que tenía su salida programa de Atocha a las 16.57 horas con destino a Logroño aún no había partido.

Los técnicos trabajan para solventar a la mayor brevedad posible la incidencia, que se registró en torno a las 12.45 horas, cuando se paró el tren de Renfe.