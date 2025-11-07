Boeing amplía su planta de 787 Dreamliner en Carolina del Sur (EE.UU.) por más de 1.000 millones de inversión

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha iniciado este viernes el inicio de la ampliación de su planta en Carolina del Sur (Estados Unidos), sede del programa 787 Dreamliner, que permitirá dar soporte al aumento de producción a 10 aviones mensuales en 2026, tras más de 1.000 millones en inversiones, según un comunicado.

En esta expansión destaca un nuevo edificio de montaje final similar en tamaño al actual, que incluirá puestos de producción de aviones, apoyo a la producción y espacio para oficinas.

Además se construirán una instalación para la preparación de piezas, una instalación para el pintado de aletas verticales, puestos de vuelo y mucho más en el campus del aeropuerto. También se ampliará del centro de responsabilidad de interiores, donde se fabrican muchos de los componentes interiores del 787.

El proyecto de nueva construcción dará empleo a más de 2.500 personas, a cargo de la empresa conjunta HITT Contracting y BE&K Building Group.

Un total de 90 clientes de todo el mundo han realizado más de 2.250 pedidos de la familia 787 Dreamliner, lo que, según Boeing, la convierte en el avión de pasajeros de fuselaje ancho más vendido de todos los tiempos.

Tras más de 1200 entregas, la cartera de pedidos del 787 asciende a casi 1000 aviones, incluidos más de 300 pedidos añadidos solo este año. En total, se espera que la industria de la aviación comercial necesite más de 7.800 nuevos aviones de fuselaje ancho durante las próximas dos décadas, tal y como destacan sus previsiones del mercado comercial.

"Seguimos observando una fuerte demanda de la familia 787 Dreamliner y su eficiencia y versatilidad líderes en el mercado. Realizamos esta importante inversión hoy para garantizar que Boeing esté preparada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los años y décadas venideros", ha destacado la presidenta y directora ejecutiva de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope.