Boeing anuncia pedidos para más de 30 aviones por parte de tres aerolíneas de Asia durante la Cumbre C5+1

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha anunciado acuerdos para pedidos de aviones en Asia por una cifra total de hasta 37 unidades, destacando los encargos de 14 aeronaves 787 Dreamliner y 737 MAX de Somon Air y 15 787 Dreamliner por parte Air Astana, con motivo de la Cumbre C5+1 en Washington D.C., en el marco del décimo aniversario de esta plataforma diplomática en Estados Unidos

En primer lugar, el fabricante concretó el mayor pedido de la aerolínea de bandera de Kazajistán, Air Astana, que añadió nuevos aviones adicionales para expandir sus operaciones. Así, respaldará más de 20.000 puestos de trabajo en todo Estados Unidos.

Además, Somon Air también registró su mayor pedido hasta la fecha con el objetivo de ampliar su red internacional con cuatro aviones 787-9 y para modernizar su flota compuesta exclusivamente por 737 con 737-8.

En cuanto al tercer acuerdo, Uzbekistan Airways firmó la conversión de opciones en un pedido en firme de ocho 787 Dreamliners, que ayudarán a expandir su red internacional como parte de la estrategia de crecimiento de la aerolínea.