Bruselas da luz verde a la alianza de Airbus y Air France en la oferta de servicios de mantenimiento del A350

Airbus completa la primera puerta de carga de la cubierta principal del A350 en Illescas (Toledo). - AIRBUS

BRUSELAS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado luz verde a la alianza entre Airbus y el grupo francés Air France-KLM para combinar sus respectivas ofertas de servicios de mantenimiento a las aerolíneas que operan con el modelo A350, al concluir que no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

El Ejecutivo comunitario considera que la operación no plantea problemas de competencia por el impacto "limitado" de la competencia en los mercados en los que las dos compañías están activas, ya que se la nueva entidad seguirá encontrando "competidores creíbles" como algunos de los rivales que ya ofrecen servicios de mantenimiento y suministro de componentes para la reparación del A350.

Bruselas también ha tenido en cuenta que, a medida que se integra el A350, también se espera que emerja un mercado de componentes de segunda mano, lo que en la práctica reducirá las barreras que podrían lastrar la entrada de otros proveedores de servicios de mantenimiento.

El expediente, que le fue notificado a los servicios comunitarios el pasado marzo, ha sido examinado bajo el procedimiento ordinario.