Bruselas valida 402 millones en ayudas al transporte en carretera por el impacto de la crisis en Ormuz

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde a un plan de ayudas del Gobierno por valor de 402 millones de euros para compensar al sector del transporte en carretera la subida del precio del combustible como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y el cierre en el estrecho de Ormuz, tras concluir que la medida es "necesaria, adecuada y proporcionada".

Según ha detallado Bruselas en un comunicado, la ayuda tiene la forma de subvenciones directas y podrán acceder tanto las empresas del sector que ya reúnen los requisitos del régimen vigente de reembolso de impuestos al diésel para profesionales, como los que no.

En el primer caso, la ayuda puede cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible derivados de la crisis de Oriente Próximo, incurridos entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026.

Mientras, para los que no reúnen los criterios del plan en vigor, la ayuda podrá limitarse a 50.000 euro por empresa o cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible incurridos entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

En su examen, el Ejecutivo comunitario evaluó el régimen conforme a las normas de la UE sobre ayudas de Estado y concluyó que el programa notificado por el Gobierno "se ajusta a las condiciones establecidas" por el marco comunitario.

"La ayuda se concederá con arreglo a un plan con un presupuesto estimado claro y se proporcionará para apoyar temporalmente el desarrollo de las empresas activas en el sector del transporte por carretera", razonan los servicios comunitarios en su comunicado.