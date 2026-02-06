El sindicato CGT acusa a Óscar Puente de sacarles de las reuniones sindicales sobre la red ferroviaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del sector ferroviario del sindicato CGT, Noelia Martín Sanguino, ha denunciado este viernes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, les ha excluido de las reuniones que está manteniendo con otros sindicatos para mejorar el mantenimiento ferroviario y desconvocar la huelga de trenes.

Tras reunirse en el Congreso con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la representante sindical ha esgrimido que el ministro ha excluido a CGT de unas reuniones en las que se está trabajando para solucionar los problemas en el sistema ferroviario cuando, a su juicio, el sindicato tiene "mucho que aportar" al tener representación en Adif, Renfe, Ouigo e Iryo.

En las reuniones con el Ministerio están presentes CCOO, UGT y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Transportes ha explicado a Europa Press que estas organizaciones representan "más del 80%" del sector.

REPRESENTATIVIDAD EN TODOS LOS ACTORES

Sin embargo, CGT espeta que tienen "mucho que aportar" en esas reuniones porque no sólo están presentes en Adif y Renfe, sino también en las operadoras privadas, en Oigo y en Iryo. Martín Sanguino ha apostillado que en Adif tienen un 17% de representatividad, en Renfe un 10%; en Serveo, que es el personal de servicio de los trenes de Renfe, algo más de un 20% y en Ouigo e Iryo un 42% y un 40%, respectivamente.

Sobre el por qué el sindicato no está en esas reuniones, la representante de CGT ha dicho que, en su opinión, para el ministerio "es más fácil" negociar con CCOO, UGT y Semaf que con ellos porque en el pasado tuvieron que negociar por otra huelga en Rodalies y CGT fue como "la china en el zapato" para el Gobierno.

Aunque no ha entrado a valorar posibles causas del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, la representante sindical sí ha incidido en que CGT lleva alertando "desde hace mucho tiempo" de que el sistema "iba a colapsar en algún momento" por culpa de factores como la liberalización del sector o la externalización de actividades esenciales.

"Todo esto iba a llegar a un momento en que iba a colapsar y había que tomar las medidas cuanto antes", ha argüido la sindicalista, que considera que para evitar ese colapso se tendría que haber hecho un mantenimiento de calidad con gente bien formada y eliminar la precariedad y la privatización del sector.

Martín Sanguino ha concluido recordando que su sindicato tiene convocada una huelga en cada una de las empresas donde tiene representatividad y pretenden mantenerlas porque no tienen acceso a las reuniones con el ministerio.

PODEMOS RESPALDA A CGT

Tras las declaraciones de la secretaria general del sector ferroviario del sindicato, Ione Belarra ha respaldado todas las reivindicaciones de la organización y ha exigido al Gobierno "que escuche a todos los sectores y que escuche a todos los sindicatos que están reivindicando mejores condiciones laborales y más seguridad para el sistema ferroviario".

A renglón seguido, la diputada de Podemos ha denunciado que por culpa de la liberalización del sector se han triplicado los trenes que pasan por las vías sin que se haya destinado suficiente inversión en mantenimiento, por lo que ha instado a tener un debate "sensato" sobre las consecuencias de la privatización del sector.

"Creo que un derecho fundamental como es el derecho a la movilidad tiene que estar garantizado desde lo público y que la privatización no se ha hecho como nosotras pensamos que no se tenía que hacer", ha dicho.