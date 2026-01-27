El Congreso baraja citar a Óscar Puente el 3 de febrero para informar de los accidentes ferroviarios

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el pleno del Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso tiene previsto citar el próximo martes, 3 de febrero, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que comparezca ante la Comisión de Transportes con el fin de informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías.

El diputado de Sumar y vicepresidente de la Comisión de Transportes, Alberto Ibáñez, ha anunciado este martes en rueda de prensa la comparecencia del ministro, que todavía tiene que formalizarse en la mesa de la comisión.

Puente acudirá este jueves al Pleno del Senado para informar de la tragedia de Adamuz y los problemas de Cercanías, especialmente en Cataluña (Rodalies) y, aunque el propio Gobierno pidió comparecer también en sesión plenaria en el Congreso, finalmente será en la comisión de Transportes.

Tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el ministro prometió acudir al Congreso "a la mayor brevedad posible" para dar explicaciones del incidente.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ya fecha el 11 de febrero para hablar en el Pleno del Congreso de estos accidentes ferroviarios, así como de otros asuntos de política internacional.