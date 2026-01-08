eDreams gana dos sentencias contra Ryanair en Alemania que declaran ilegales prácticas de la aerolínea

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

eDreams Odigeo ha obtenido dos fallos judiciales del Tribunal Regional de Hamburgo en el que la justicia alemana sanciona a Ryanair con 10.000 euros por desobedecer las órdenes de dicho tribunal y declara ilegales varias de las prácticas comerciales principales de la aerolínea.

La compañía española explica que esta nueva sanción vuelve a evidenciar "el desprecio de la aerolínea por el Estado de derecho" y por la autoridad judicial, "una conducta que se repite en múltiples jurisdicciones europeas".

En la primera decisión, el tribunal ha impuesto una multa a Ryanair por incumplir las medidas cautelares dictadas en mayo de 2025.

El juez ha dictaminado que la aerolínea actuó de forma "culpable" al mantener cláusulas prohibidas en su web pese a tener orden expresa de retirarlas.

El tribunal ha desestimado como infundada la defensa de Ryanair, que alegaba que el retraso estaba "fuera de su control", y subrayó que, como gran aerolínea europea, dispone de los recursos necesarios para cumplir de manera inmediata con las resoluciones judiciales, pero "optó deliberadamente por no hacerlo". A día de hoy, la aerolínea continúa incumpliendo dicha orden.

eDreams recuerda que estas sentencias llegan poco después de que la aerolínea haya sido objeto de sanciones en otros países, entre ellas una multa de 256 millones de euros en Italia por abuso de posición dominante y una sanción de 108 millones de euros en España por de la normativa de protección de los consumidores.

Además, señala que el dictamen de "mala fe" en Alemania "confirma un patrón de obstrucción idéntico al de otros países" y "ante esta conducta ilícita sistemática", hace un llamamiento a las autoridades de toda Europa para "que actúen con urgencia, ejerzan su deber de hacer cumplir la ley y protejan a los consumidores frente al incumplimiento deliberado de Ryanair".

PRÁCTICAS ILEGALES EN ALEMANIA

El Tribunal de Hamburgo ha declarado ilegales varias de las estrategias de la aerolínea por considerarlas ilegales, como el "consentimiento engañoso", un mecanismo mediante el que Ryanair fuerza el consentimiento del usuario a través de un botón de 'Buscar' que marca automáticamente una casilla de aceptación de los términos y condiciones.

Así, la sentencia considera que el diseño es engañoso, ya que hace creer al usuario que "ha tomado una decisión activa cuando no es así, lo que invalida los propios términos que Ryanair pretende imponer".

También considera ilegal la política de "no reembolso" de Ryanair al considerar que contradice de forma ilegal la normativa aplicable y "engaña a los pasajeros sobre su derecho al reembolso en ciertos casos".

Asimismo, ha anulado la tasa administrativa que cobra la aerolínea por tramitar la devolución de impuestos gubernamentales. El juez considera que es "irrazonablemente desventajosa", ya que a menudo supera el importe a devolver, permitiendo a Ryanair "apropiarse indebidamente de impuestos que pertenecen al cliente".