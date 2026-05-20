Emirates inicia las obras de su nuevo complejo de ingeniería en Dubái, valorado en casi 4.400 millones

Emirates comienza las obras de su nuevo complejo de ingeniería en Dubái, valorado en casi 4.400 millones. - EMIRATES

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Emirates ha puesto la primera piedra de su nuevo complejo de ingeniería en Dubai South, valorado en 5.100 millones de dólares (4.394 millones de euros), con una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados capaz de dar servicio simultáneamente a 28 aviones de fuselaje ancho, según un comunicado.

Se espera que la construcción, a cargo de China Railway Construction Corporation, finalice a mediados de 2030, y que la infraestructura comience prestando servicio inicialmente a aeronaves que requieran mantenimiento pesado y a proyectos derivados del Centro de Ingeniería de Emirates en el Aeropuerto Internacional de Dubái.

Entre las destacadas instalaciones se incluirán un hangar de una anchura de 285 metros, 77.000 metros cuadrados de espacio de taller dedicado a reparaciones y mantenimiento, 380.000 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento y logística y dos hangares de pintura de última generación.

Además, estas infraestructuras también contarán con el respaldo de un nuevo edificio administrativo específico para Emirates Engineering, que ofrecerá 50.000 metros cuadrados de espacio de oficinas y 15.000 metros cuadrados de instalaciones de formación, así como una instalación de control de acceso a la zona aeroportuaria.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en presencia del presidente y director ejecutivo de la aerolínea Emirates y del Grupo Emirates, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, el presidente ejecutivo de Dubai Aviation City Corporation y Dubai South, Khalifa Al Zaffin; y el presidente de China Railway Construction Corporation Limited, Dai Hegen.

"Las nuevas instalaciones refuerzan la estrategia de integración vertical de Emirates Engineering al reunir bajo un mismo techo más competencias, infraestructura, producción de piezas y capacidades especializadas, al tiempo que posicionan a la aerolínea para actuar como socio estratégico de ingeniería ante las futuras necesidades de la industria aeronáutica regional y mundial", valoró Al Maktoum.