El Gobierno sella la abstención de Podemos para aprobar en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible

Espacio en el que se ubicarán los viales tras las obras para avanzar la fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Podemos han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat a cambio de que la formación 'morada' apoye la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles en el Congreso.

El departamento dirigido por Óscar Puente ha emitido un comunicado en el que se ha comprometido a que en el proceso se establezca una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular.

También ha acordado someter el proyecto a un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.

Asimismo, el Plan Director encargado de elaborar la ampliación se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente.

Por último, la ampliación del aeropuerto tendrá que tener la conformidad de la Comisión Europea al afectar a un espacio que forma parte de la Red Natura (Laguna Ricarda).