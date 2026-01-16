Hidalgo, sobre el préstamo a Air Europa: "Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada"

El presidente de Globalia y de Air Europa, Juan José Hidalgo. - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, ha señalado este viernes que el préstamo de 475 millones de euros recibido por la aerolínea del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se consiguió "por puro esfuerzo y puro sudor de todos los directivos", sin que "ningún gobierno" le haya ayudado "nunca a nada".
Hidalgo, que ha participado en un desayuno de Nueva Economía Forum, ha sido preguntado sobre la polémica levantada sobre este préstamo. En respuesta, ha explicado que "hay una cosa clara, clarísima" y es que él mismo avaló el préstamo --"nunca un rescate"-- para poder hacer frente a la paralización de la actividad por la pandemia.
Además, ha recalcado que, hasta que consiguió devolver todo el préstamo tras el acuerdo con Turkish Airlines, Air Europa ha tenido dentro de su consejo a dos consejeros "y medio" designados por la SEPI, porque el que ha sido consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, "era compartido".
"¿Qué favoritismo hay cuando tengo que pagar un 8% de intereses, cuando ha habido que pagar ciento y pico de millones, cuando ha habido que admitir dos consejeros y medio? ¿Qué favoritismo me ha dado a mí ningún español? Ningún gobierno me ha ayudado nunca a nada", ha sentenciado Hidalgo.
El directivo también ha señalado que cree "España no trata bien a sus grandes empresarios" y ha indicado que cuando llegó la pandemia su compañía perdió 1.400 millones de euros "y nadie preguntó cómo íbamos a pagar".
"Sí, nos dieron un crédito, pero ellos fueron los que nos cerraron --con restricciones a la movilidad durante la pandemia--, así que tenían la obligación, como Gobierno, de dejarnos vivir y salvar a los empleados que teníamos", ha argumentado.
Así, ha subrayado que él ha devuelto el préstamo con intereses, ha pagado impuestos y ha abonado todas las tasas que tenía que pagar, por lo que ha "apoyado mucho al Gobierno". "¿A cambio de qué? De nada", ha sentenciado.