IAG recompra 821,7 millones en bonos sénior convertibles, casi la totalidad del importe de su oferta

Archivo - Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 17 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

IAG ha recomprado bonos convertibles sénior no garantizados por un valor de 821,7 millones de euros, lo que supone el 99,6% del importe total de su oferta lanzada el pasado 11 de mayo, y que ascendía a 825 millones de euros con vencimiento en 2028, según una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras esta compra y la consiguiente amortización, el importe pendiente de amortización es de 3,3 millones de euros, una cifra que la compañía ha manifestado su intención de ejercer para amortizar de manera total, y no parcial, los bonos en circulación restantes, junto con los intereses devengados y pendientes, de conformidad con los términos y condiciones de los bonos.

Esta operación sucede a las comunicaciones de información publicadas del 11 de mayo y la del día posterior, el 12 de mayo, según el escrito.

IAG fijó el miércoles los términos definitivos de una emisión de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros. Tanto la serie A como la B fueron íntegramente suscritas y se liquidarán el próximo 28 de mayo o en una fecha cercana a esta.

Los bonos de la serie A devengarán un tipo de interés fijo del 3,875% pagadero anualmente por periodos vencidos y se emitirán al 99,752% de su valor nominal. Después, los de serie B tendrán una rentabilidad del 4,5% pagadera anualmente por periodos vencidos emitidos al 99,723% de su valor.

La matriz de Iberia, Vueling y Level ha destacado que salvo amortización, recompra o anulación previa, ambas series se amortizarán al 100% de su valor nominal en su vencimiento.

En sus recientes resultados trimestrales, la matriz de Iberia, Vueling y Level elevó un 71% su beneficio entre enero y marzo, con 301 millones de euros, aunque rebajó previsiones para el conjunto de 2026, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo